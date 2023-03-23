Москва, , 12:45 — REGNUM В ходе первого с момента установления дипломатических отношений телефонного разговора президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид обсудили перспективы развития взаимодействия двух стран. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что разговор был проведён по инициативе оманской стороны.

«В ходе этого первого со времени установления дипломатических отношений двустороннего контакта на высшем уровне проведён обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что сторонами было уделено особое внимание расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, включая транспортно-логистическую сферу. Также Путин и Аль Саид провели обмен мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо этого, российский лидер поздравил султана Омана и народ его страны с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

«Условлено о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент России Владимир Путин и глава Боливии Луис Арсе обсудили по телефону вопросы развития торговли и расширение сотрудничества. В ходе разговора были рассмотрены направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, научно-образовательной, энергетической сферах, а также в области высоких технологий.