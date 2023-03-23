Москва, 23 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В ходе первого с момента установления дипломатических отношений телефонного разговора президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид обсудили перспективы развития взаимодействия двух стран. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отмечается, что разговор был проведён по инициативе оманской стороны.

«В ходе этого первого со времени установления дипломатических отношений двустороннего контакта на высшем уровне проведён обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что сторонами было уделено особое внимание расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, включая транспортно-логистическую сферу. Также Путин и Аль Саид провели обмен мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо этого, российский лидер поздравил султана Омана и народ его страны с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

«Условлено о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент России Владимир Путин и глава Боливии Луис Арсе обсудили по телефону вопросы развития торговли и расширение сотрудничества. В ходе разговора были рассмотрены направления развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, научно-образовательной, энергетической сферах, а также в области высоких технологий.