Вашингтон, 23 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Граждане США всё больше недовольны деятельностью Джо Байдена на посту главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Associated Press-NORC. Так, рейтинг одобрения работы президента США опустился до 38%. Это практически самый низкий уровень за весь срок пребывания Байдена в должности главы Белого дома, сообщает 23 марта Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Рейтинг одобрения Байдена в марте упал ниже аналогичных показателей за январь и февраль. В марте удовлетворение работой президента выразили всего 38% опрошенных, тогда как в январе этот показатель составил 41%, а в феврале ― 45%.

Также рекордно низкие показатели фиксировались в конце мая 2022 года. Тогда рейтинг одобрения составил 36%.

В марте всего 31% одобрил действия Байдена в сфере национальной экономики. 39% респондентов одобряют внешнюю политику президента и 41% одобряют его действия в климатической сфере.

Падение рейтинга главы государства связывают с банкротством нескольких банков и высоким уровнем инфляции.

«Опросы респондентов свидетельствуют о том, что население испытывает смешанные чувства по отношению к Байдену, который, как ожидается, объявит об участии в выборах президента в 2024 году этим летом», — пишет издание.

Опрос проходил с 16 по 20 марта, в нем приняли участие 1081 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года граждане США выразили недовольство деятельностью Джо Байдена на посту главы Белого дома и его администрации. Жители города Остина, штат Техас, признались, что разочарованы политикой американского президента. У некоторых граждан сложилось впечатление, что Байден ничего не делает для того, чтобы решать проблемы напрямую.

Большинство опрошенных поставили бы американскому лидеру за его работу в 2022 году двойку или даже двойку с минусом.

В конце января 2023 года политолог Владимир Брутер заявил, что ожидает в ближайшее время очередного падения рейтинга президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена.