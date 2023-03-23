Москва, 23 марта, 2023, 12:36 — ИА Регнум. По России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. С таким заявлением выступил перед Государственной думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать», — сказал премьер, говоря об антироссийских санкциях.

По словам премьера, Россия в 2022 году должна была практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с антироссийскими санкциями. Это потребовало от правителства безотлагательной реакции. Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно создавая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров.

«Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами», — уточнил Мишустин.

Премьер-министр уточнил, что, вводя санкции, Запад пытался заверить, что они не направлены против россиян, но уже понятно, что главной целью санкций был российский народ. Кроме того, целью Запада стало спровоцировать массовую безработицу в России, снизить качество жизни, обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления в Госдуме 23 марта Михаил Мишустин отметил, что введённые Западом санкции не повлияли на работу российских банковских карт. Мишустин подчеркнул, что все банковские карты в России, которыми пользовались, ― работают. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад ожидал обрушения российской финансовой системы в условиях санкций, однако она укреплена и продолжает работать.