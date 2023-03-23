Москва, 23 марта, 2023, 12:30 — ИА Регнум. По результатам 2022 года уровень выполнения плана по реализации большей части национальных проектов близок к 100%. Об этом 23 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления с ежегодным отчётом в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«По итогам 2022 [года] по большинству национальных проектов уровень выполнения годового плана близок к 100%», — сказал он.

Также Мишустин пояснил, что это означает, что школы, дороги и больницы построили в положенный срок.

Он также обратил внимание на то, что правительство перезапустило весь механизм госпрограмм, а внедрение цифровых технологий помогло улучшить взаимодействие между ведомствами. Благодаря этому срок решения задач сократился с 90 до 10–15 дней. Их результаты тоже близки к стопроцентному показателю, указал премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтрансе заявили, что почти тысячу километров дорог, ведущих к церквям, храмам и другим паломническим объектам, обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году.