Москва, , 12:27 — REGNUM Введённые Западом санкции не повлияли на работу банковских карт России, всё они работают. Об этом 23 марта в ходе выступления с отчётом о работе правительства за 2022 год в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, работают», ― подчеркнул глава российского правительства.

Он также добавил, что удалось уменьшить и инфляционное давление, а также сохранить устойчивость банковского сектора.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что противник ожидал обрушения российской финансовой системы в условиях санкций, однако она укреплена и продолжает работать. Глава государства отметил, что работает и карта «Мир», и финансовая система в целом, а банки наращивают свои возможности.

В феврале российские банки «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф-банк» оказались в утверждённом странами ЕС десятом пакете санкций против России. Также 24 февраля минфин США обнародовал новый санкционный список в отношении России. В него, в частности, попали 11 российских финансовых организаций.

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