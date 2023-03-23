В Московской квартире обнаружили тело умершей около шести лет назад женщины

Москва, , 12:24 — REGNUM Тело пенсионерки 1942 года рождения, предположительно, умершей около шести лет назад, обнаружили в квартире на юге Москвы. Об этом 23 марта рассказал источник ИА REGNUM.

Жилой квартал. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

Собеседник отметил, что на протяжении всего времени никто не заметил пропажи пожилой москвички.

«22 марта сотрудники полиции вскрыли дверь в квартире в районе Царицыно. В одной из комнат было обнаружено мумифицированное тело хозяйки квартиры 1942 года рождения», — рассказал источник, уточнив, что, по предварительной оценке, пенсионерка скончалась шесть лет назад.

Точный возраст, дату и причину смерти женщины установит экспертиза.

Соседи рассказали, что женщина из этой квартиры вела закрытый образ жизни и редко общалась с кем-то из жильцов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СК возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. Поводом стало обнаружение двух женских тел, замурованных в московской квартире.