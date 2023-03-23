Москва, 23 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Тело пенсионерки 1942 года рождения, предположительно, умершей около шести лет назад, обнаружили в квартире на юге Москвы. Об этом 23 марта рассказал источник ИА REGNUM.

Владимир Югасов ИА REGNUM Жилой квартал. Москва

Собеседник отметил, что на протяжении всего времени никто не заметил пропажи пожилой москвички.

«22 марта сотрудники полиции вскрыли дверь в квартире в районе Царицыно. В одной из комнат было обнаружено мумифицированное тело хозяйки квартиры 1942 года рождения», — рассказал источник, уточнив, что, по предварительной оценке, пенсионерка скончалась шесть лет назад.

Точный возраст, дату и причину смерти женщины установит экспертиза.

Соседи рассказали, что женщина из этой квартиры вела закрытый образ жизни и редко общалась с кем-то из жильцов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что СК возбудил уголовное дело по факту двойного убийства. Поводом стало обнаружение двух женских тел, замурованных в московской квартире.