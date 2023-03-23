Москва, 23 марта 2023, 12:22 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действий Украины по привлечению к ответственности генерал-полковника Александра Лапина, командовавшего в зоне СВО группировкой Вооружённых сил России «Центр» до конца октября 2022 года.

Александр Лапин
Александр Лапин
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете отметили незаконность привлечения Лапина на Украине к уголовной ответственности: «Следствие установит конкретных лиц, принимавших незаконные решения в отношении гражданина РФ».

Накануне украинские СМИ сообщили, что бывшего командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина будут заочно судить. Первое заседание пройдет 24 марта в суде города Чернигова Черниговской области.