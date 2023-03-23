Москва, 23 марта, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действий Украины по привлечению к ответственности генерал-полковника Александра Лапина, командовавшего в зоне СВО группировкой Вооружённых сил России «Центр» до конца октября 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лапин

«СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете отметили незаконность привлечения Лапина на Украине к уголовной ответственности: «Следствие установит конкретных лиц, принимавших незаконные решения в отношении гражданина РФ».

Накануне украинские СМИ сообщили, что бывшего командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина будут заочно судить. Первое заседание пройдет 24 марта в суде города Чернигова Черниговской области.