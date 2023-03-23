СК РФ даст оценку привлечению Лапина на Украине к уголовной ответственности
Следственный комитет назвал незаконным привлечение Лапина на Украине к уголовной ответственности
Москва, 23 марта, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку действий Украины по привлечению к ответственности генерал-полковника Александра Лапина, командовавшего в зоне СВО группировкой Вооружённых сил России «Центр» до конца октября 2022 года.
«СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Следственном комитете отметили незаконность привлечения Лапина на Украине к уголовной ответственности: «Следствие установит конкретных лиц, принимавших незаконные решения в отношении гражданина РФ».
Накануне украинские СМИ сообщили, что бывшего командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина будут заочно судить. Первое заседание пройдет 24 марта в суде города Чернигова Черниговской области.