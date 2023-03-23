В Китае считают, что визит Цзиньпина в Москву углубит экономические связи с Россией

Пекин, , 12:21 — REGNUM Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию послужит дальнейшему развитию двусторонних торгово-экономических отношений с РФ. Об этом заявила 23 марта в ходе брифинга официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

Си Цзиньпин в Москве Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В числе конкретных точек развития она назвала в том числе вопросы в сфере лесопроизводства и поставки продуктов питания.

«В ходе визита были подписаны документы по торгово-экономическому взаимодействию, в частности о сое, лесном хозяйстве, выставочной деятельности, поставках замороженной продукции и инфраструктурных объектах. Стороны постепенно расширяют и углубляют двустороннее сотрудничество», — приводит ТАСС слова Шу Цзюэтин.

Она также отметила, что во время визита в Россию Си Цзиньпина стороны придали новый импульс развитию отношений в экономической сфере и наметили дорожную карту для реализации новых планов.

Первый после переизбрания на третий срок председателем КНР зарубежный визит Си Цзиньпина состоялся 20–22 марта. Он прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Во время визита были подписаны документы об углублении двусторонних отношений в различных сферах.