Москва, 23 марта, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Требование к российским спортсменам выступать на международных стартах без флага и гимна своей страны является абсурдом. Об этом 23 марта заявил олимпийский чемпион гимнаст Артур Далалоян.

Станислав Красильников/ТАСС Гимнаст Артур Далалоян

«Конечно, это надоело, тем более, когда это все необоснованно», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как отметил Далалоян, спортсмены многих стран приезжали и принимали участие в Олимпиаде без каких-либо ограничений, даже когда их государства были в военном положении.

«Я не понимаю этого момента, почему нас постоянно пытаются лишить флага и гимна. Это, конечно же, надоело, это абсурд полный, но все равно решение должно принимать руководство — Министерство спорта России, наши федерации», — сказал олимпийский чемпион.

При этом он подчеркнул, что спортсмены на соревнованиях должны просто выходить на арену и побеждать, и добавил, что в данный момент, когда до летней Олимпиады в Париже остался год, он работает на перспективу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что он против того, чтобы на спорт оказывалось политическое влияние. Также он высказался против точки зрения, когда говорится о «коллективной вине» спортсменов из России.