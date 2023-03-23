Зампред Совбеза Медведев заявил, что Украина является частью России

Москва, , 12:16 — REGNUM Украина является частью России, но в силу геополитических причин РФ долгое время мирилась с тем, что страны живут «в разных квартирах». Такое заявление сделал 23 марта зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Скажем по-честному, это часть России», — сказал Медведев.

По его словам, Украина была частью не просто Российской империи, это всё была Российская империя, кроме отдельных областей, которые к России пришли в результате Второй мировой войны. Территория Украины была населена исконно русским населением и всегда была в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России.

Дмитрий Медведев также заметил, что страны Запада не верили в решимость России начать спецоперацию, в результате они просчитались.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пояснил, что Россия не ведёт войну с украинским народом. Жители «стали заложниками киевского режима и его западных хозяев», уточнил президент.