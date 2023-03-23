Москва, , 12:09 — REGNUM В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве трех новых объектов в Троицке и Новой Москве. В Румянцево появится школа-детский сад и деловой центр, а в деревне Марушкинское построят торговый центр.

Владислав Овчинский Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Новые объекты строятся в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Будет создано более 1600 рабочих мест.

Застройка в рамках программы предполагает, что рядом с домом у москвичей появятся социальные, спортивные, культурные и развлекательные центры. «Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда мы реализуем концепцию 15-минутного города, то есть делаем доступную социальную среду и создаем новые рабочие места рядом с домом. Помимо этого, за счет снижения маятниковой миграции, в значительной степени уменьшается нагрузка на общественный транспорт и автомобильные дороги», — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программа начала действовать в 2020 году. За это время уже было одобрено 80 проектов, которые создадут рабочие места для 57 тысяч человек, заключил Овчинский.