Москва, 23 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 марта проведёт международный телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

С кем именно состоится беседа, официальный представитель Кремля не уточнил.

«Сегодня также (у президента) международный телефонный разговор», ― сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта российский лидер Владимир Путин побеседовал по телефону с главой Боливии Луисом Арсе. Они обсудили вопросы развития торговли и расширение сотрудничества. Телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе боливийской стороны.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили совместную работу в сфере импортозамещения, перспективы строительства транспортного коридора «Север — Юг», который должен пройти через Россию, Азербайджан и Иран. Отдельно Путин и Лукашенко остановились на вопросах сотрудничества в сфере микроэлектроники.