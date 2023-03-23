Зафиксировано 100 случаев подрыва мирных жителей ДНР на минах «Лепесток»

Донецк, , 12:09 — REGNUM Число случаев подрыва мирных жителей ДНР на минах «Лепесток» достигло сотни, сообщили 23 марта в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

«По состоянию на 09:00 мск 23 марта зарегистрировано 100 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе девяти детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток», — говорится в сообщении. При этом трое скончались от полученных ранений.

В СЦКК также отметили, что в Петровском районе Донецка 22 марта ранение получил мужчина 1988 г. р., наступивший на мину «Лепесток». В итоге общее число пострадавших в ДНР за 22 марта составляет семь человек.

Напомним, согласно конвенции ООН о запрете противопехотных мин, «Лепестки» нельзя применять в вооружённых конфликтах, поскольку на них могут подорваться мирные жители, в том числе дети.

Несмотря на то, что участниками соответствующей конвенции (от 1999 года) являются 163 страны, в том числе Украина, ВСУ вовсю используют мины «Лепесток»: сообщения о ранениях, в том числе смертельных, мирных жителей Донбасса поступают регулярно.