Москва, 23 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что в 2009 году понял, что Севастополь воссоединится с Россией. Об этом бывший руководитель администрации президента сообщил, выступая 23 марта на круглом столе по истории Севастополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Нарышкин рассказал, как 14 лет назад в День Победы 9 мая побывал в Севастополе. Там проходил небольшой военный парад с участием украинских и российских военных. Потом прошла демонстрация жителей. Нарышкин также вспомнил, что у людей в руках были цветы, воздушные шарики, флажки и флаги. Причём из каждых десяти флагов восемь как минимум российские, отметил тогда Нарышкин.

«Я тогда твердо понял, что севастопольцы свой город никому не отдадут, город русской славы», — сказал председатель Российского исторического общества.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года по итогам референдума. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Власти Украины по-прежнему считают Крым своей территорией, а многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».