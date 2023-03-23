Москва, 23 марта, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Болонская система образования по факту оказалась большим бизнес-проектом. Об этом 23 марта сообщила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

«В итоге оказалось, что за громкими словами о единых программах, двойных дипломах, академической мобильности педагогов и студентов скрывалось не что иное, как большой бизнес-проект», ― пояснила в интервью РИА Новости Васильева.

По её словам, он потихонечку «съедал» национальные системы образования.

Президент РАО напомнила, что достаточно быстро к этому процессу подтянулась Всемирная торговая организация, которая продвигала идею о том, что образование ― это товар, услуга.

«То есть изначально это была не наша история, абсолютно», ― добавила она, отметив, что, к счастью, Россия выходит из этого процесса и делает это «совсем с небольшими потерями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что, скорее всего, в российских и белорусских вузах отменят болонскую систему обучения по системе «четырехлетний бакалавриат плюс магистратура» и вернутся к пятилетнему специалитету.

21 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин указал на необходимость вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет. Он отметил, что в этой сфере необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий.

Председатель правительства Михаил Мишустин констатировал, что отказ от Болонской системы в России состоялся, и в правительстве поддержали это событие. Обучение молодых людей в России на основании традиций отечественного образования позволит специалистам быть востребованными, в том числе в дружественных странах, отметил он.