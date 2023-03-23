Глава Сухопутных войск ВСУ Сырский анонсировал скорое наступление на Артёмовск

Киев, , 11:50 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро перейдут в контрнаступление на Артёмовск. Об этом, как сообщает Telegram-канал «Политика страны», 23 марта заявил командующий украинскими Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.

Бахмут (Артёмовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, украинские военные планируют воспользоваться якобы усталостью российских сил.

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — сказал Сырский, отметив, что ВСУ уже так делали под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск практически полностью блокирован российскими силами. Под контролем российской артиллерии находятся все дороги, ведущие в город. По сообщению на 17 марта, в Артёмовске российские бойцы контролировали до 70% территории города.