На Украине заявили о скором наступлении ВСУ на Артёмовск
Глава Сухопутных войск ВСУ Сырский анонсировал скорое наступление на Артёмовск
Киев, 23 марта, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро перейдут в контрнаступление на Артёмовск (украинское название — Бахмут). Об этом, как сообщает Telegram-канал «Страна. ua», 23 марта заявил командующий украинскими Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.
По его словам, украинские военные планируют воспользоваться якобы усталостью российских сил.
«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — сказал Сырский, отметив, что ВСУ уже так делали под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск практически полностью блокирован российскими силами. Под контролем российской артиллерии находятся все дороги, ведущие в город. По сообщению на 17 марта, в Артёмовске российские бойцы контролировали до 70% территории города.