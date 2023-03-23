Киев, 23 марта, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро перейдут в контрнаступление на Артёмовск (украинское название — Бахмут). Об этом, как сообщает Telegram-канал «Страна. ua», 23 марта заявил командующий украинскими Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

По его словам, украинские военные планируют воспользоваться якобы усталостью российских сил.

«Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью», — сказал Сырский, отметив, что ВСУ уже так делали под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что Артёмовск практически полностью блокирован российскими силами. Под контролем российской артиллерии находятся все дороги, ведущие в город. По сообщению на 17 марта, в Артёмовске российские бойцы контролировали до 70% территории города.