Вашингтон, 23 марта, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Студия Valve 22 марта представила игру Counter-Strike 2 (CS-2) и опубликовала на своем YouTube-канале несколько видеороликов об игре, которая должна выйти летом 2023 года.

Counter-Strike

На опубликованных кадрах показаны кадры из новой версии шутера, запечатлены передвижения по локациям и использование в игре различных видов оружия. В одном из роликов продемонстрированы новая система освещения, переработанные карты и различные графические улучшения.

Как утверждают разработчики, за счёт нового движка игровой процесс получился более динамичным и, по их мнению, более приближенным к реальности.

Серия видеоигр от студии Valve Counter-Strike создаётся с 2000 года. Она является одной из наиболее популярных дисциплин в киберспорте. Закрытое тестирование CS-2 стартует 22 марта, а релиз состоится летом 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта хакеры выложили в Сеть материалы ролевого шутера S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chornobyl. В общем доступе оказались 16,5 Гб самых разных данных и артов, дизайн-документы, сотни кадров из игры на разных этапах разработки, модели, анимации и так далее.