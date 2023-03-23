Вашингтон, 23 марта, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Конгрессмен от Республиканской партии Брэндон Уильямс считает, что падение американского дрона MQ-9 Reaper в Чёрное море может расцениваться как угроза национальной безопасности США.

Иван Шилов ИА REGNUM Cу-27 и MQ 9 Reaper

«Два истребителя [ВС России] сбросили топливо и столкнулись с дроном, в результате чего дрон совершил аварийную посадку в Чёрном море», — заявил Уильямс.

Политик отметил, что беспилотный летательный аппарата ВВС США якобы действовал в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом. Как указал Уильямс, инцидент может быть расценен Вашингтоном как угроза национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.

Инцидент с падением американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в Чёрное море произошел 14 марта. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что БПЛА перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью в результате резкого маневрирования. При этом российские истребители вернулись на аэродром, не применив бортовое вооружение и не вступив в контакт с беспилотником. В Минобороны указали, что дрон летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района установленного Россией временного режима использования воздушного пространства.

22 марта министр обороны Сергей Шойгу вручил награду лётчикам Су-27, которые пресекли действия американского дрона.