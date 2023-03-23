Глава комитета Госдумы по финрынку Аксаков: закон о цифровом рубле планируют принять в апреле

Москва, , 11:36 — REGNUM Закон о цифровом рубле планируют принять в апреле, а в мае он уже начнёт действовать. Об этом в ходе Российского форума финансового рынка заявил 23 марта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Рубль

По его словам, закон о цифровом рубле принят в первом чтении и готовится ко второму чтению.

«Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать», — уточнил Аксаков, добавив, что цифровые финансовые активы получат дополнительный импульс.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении в России цифрового рубля инициирован главой комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Документ включает в Гражданский кодекс РФ положения о цифровом счете, порядок проведения расчетов цифровыми рублями. Ранее в Банке России выразили готовность запустить в апреле пилотный проект по цифровому рублю после принятия соответствующей нормативной базы.