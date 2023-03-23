Президент РАО Васильева: важно возрождать наставничество для молодых педагогов

Москва, , 11:32 — REGNUM В России необходимо создать условия для молодых педагогов, чтобы они оставались работать в школе. Это поможет сделать наставничество, которое нужно возрождать. Об этом 23 марта заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас это (наставничество. ― Прим. ред.) нужно обязательно возвращать, и оно возвращается, потому что мы все ратуем за то, чтобы молодые педагоги оставались в школе», ― отметила в интервью РИА Новости президент РАО.

При этом она напомнила, что часто забывается самое главное ― «создать молодому учителю «климат» и возможность работать.

«И вот здесь наставничество проявляется в полной степени», ― подчеркнула Васильева.

Она добавила, что такое старое явление, как наставничество, сегодня возвращается в разных формах: «учитель ― учителю», «учитель ― ученику», «ученик ― ученику». И, по словам Васильевой, эта разновекторная направленность даёт определенный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства просвещения Сергей Кравцов не исключил, что ведомство может создать всероссийскую ассоциацию наставников. Он отметил, что при министерстве создан координационный совет по наставничеству, который объединил представителей разных отраслей.

Также Минпросвещения намерено нормативно закрепить должность за наставниками, чтобы они могли работать и получать зарплату.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программы наставничества с привлечением Героев России и участников специальной военной операции.