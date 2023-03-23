Мелитополь, 23 марта, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Мораторий на смертную казнь для террористов предложил снять в Запорожской области председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил об этом 22 марта в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

«Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь», — сказал он.

Также Рогов подчеркнул, что, когда террористы поймут, что высшая мера наказания будет для них неотвратимой, террористические акты, по его мнению, прекратятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов написал, что в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Позднее стало известно, что в результате этого взрыва получил ранения сотрудник полиции.