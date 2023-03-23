Times: спутник ЦРУ корректирует цели специального отряда ВСУ в зоне спецоперации

Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Спутник ЦРУ корректирует цели специального отряда ВСУ в зоне СВО, пишет The Times.

Издание сообщает, что в ВСУ действует группа — «спецотряд полиции», которая специализируется на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня. Это подразделение действует под контролем главного управления разведки минобороны Украины.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание приводит слова командира этого отряда, заявившего, что группа самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов с помощью приложения на планшете, которое, в свою очередь, синхронизировано со спутником ЦРУ.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — цитирует издание заявление украинского представителя.

Напомним, на Украине выражают недовольство тем, что терминалы Starlink не удаётся использовать в новых регионах России, в том числе в Донбассе. В Киеве заявили, что Starlink компании SpaceX использует геозонирование для блокировки действия спутников.

Между тем ранее глава SpaceX Илон Маск предупреждал о такой перспективе, аргументируя своё решение нежеланием усугублять вооружённый конфликт на Украине.

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