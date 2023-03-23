На Украине ряд целей ВСУ корректируют с помощью спутника ЦРУ
Times: спутник ЦРУ корректирует цели специального отряда ВСУ в зоне спецоперации
Вашингтон, 23 марта, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Спутник ЦРУ корректирует цели специального отряда ВСУ в зоне СВО, пишет The Times.
Издание сообщает, что в ВСУ действует группа — «спецотряд полиции», которая специализируется на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня. Это подразделение действует под контролем главного управления разведки минобороны Украины.
Издание приводит слова командира этого отряда, заявившего, что группа самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов с помощью приложения на планшете, которое, в свою очередь, синхронизировано со спутником ЦРУ.
«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — цитирует издание заявление украинского представителя.
Напомним, на Украине выражают недовольство тем, что терминалы Starlink не удаётся использовать в новых регионах России, в том числе в Донбассе. В Киеве заявили, что Starlink компании SpaceX использует геозонирование для блокировки действия спутников.
Между тем ранее глава SpaceX Илон Маск предупреждал о такой перспективе, аргументируя своё решение нежеланием усугублять вооружённый конфликт на Украине.