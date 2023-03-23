Вашингтон, 23 марта, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Спутник ЦРУ корректирует цели специального отряда ВСУ в зоне СВО, пишет The Times.

Издание сообщает, что в ВСУ действует группа — «спецотряд полиции», которая специализируется на сбрасывании бомб и корректировке артиллерийского огня. Это подразделение действует под контролем главного управления разведки минобороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Издание приводит слова командира этого отряда, заявившего, что группа самостоятельно выбирает цели для нанесения ударов с помощью приложения на планшете, которое, в свою очередь, синхронизировано со спутником ЦРУ.

«Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником», — цитирует издание заявление украинского представителя.

Напомним, на Украине выражают недовольство тем, что терминалы Starlink не удаётся использовать в новых регионах России, в том числе в Донбассе. В Киеве заявили, что Starlink компании SpaceX использует геозонирование для блокировки действия спутников.

Между тем ранее глава SpaceX Илон Маск предупреждал о такой перспективе, аргументируя своё решение нежеланием усугублять вооружённый конфликт на Украине.