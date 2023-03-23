Екатеринбург, 23 марта, 2023, 11:11 — ИА Регнум. В Свердловской области отремонтируют третий энергоблок Белоярской АЭС (БАЭС). Отмечается, что ремонт будет плановым. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе станции.

RIA Novosti archive Белоярская АЭС

«Сегодня третий энергоблок БАЭС выходит в ремонт», ― говорится в сообщении БАЭС в Telegram-канале.

Жителей города Заречный Свердловской области предупредили о возможном громком шуме «в районе 15–17 часов». Атомщики пояснили, что это будут работать клапаны, и попросили горожан не беспокоиться.

«Это обычный процесс, нормальная работа оборудования», ― отметили в пресс-службе.

Уточняется, что планируется провести текущий ремонт главных циркуляционных насосов первого и второго контуров, парогенераторов. Кроме того, в плане чистка трубок конденсаторов турбин и перегрузка топлива.

Очередной планово-предупредительный ремонт на энергоблоке № 3 с реактором на быстрых нейтронах БН-600 Белоярской АЭС был завершён в октябре 2022 года. Энергоблок был выведен на номинальный уровень мощности. Помимо обычных работ, в ходе ремонта были выполнены мероприятия, связанные с подготовкой к продлению срока эксплуатации энергоблока до 2040 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в режим холодного останова были переведены пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС. В пресс-службе станции отметили, что энергоснабжение станции обеспечено, угроз нарушений пределов безопасности нет.