Bloomberg: США боятся, что международное сообщество поддержит план Китая по Украине

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Вашингтон на словах демонстрирует «скептицизм» по поводу плана Китая по Украине, в действительности же американские власти боятся, что эти предложения получат одобрение в других странах, сообщает 23 марта Bloomberg.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как рассказал источник в администрации американского президента, власти США боятся, что окажутся «загнанными в угол».

В публикации отмечается, что откровенное отрицание Вашингтоном состоятельности предложения Пекина из 12 пунктов может создать впечатление, что американцы не заинтересованы в мирном урегулировании на Украине.

На фоне завершившейся встречи в Москве лидеров России и Китая руководству США придётся задуматься над тем, чтобы в отношении этих двух стран перейти к «более широкому подходу». Пекин уже не удаётся удерживать в стороне от проблемы Украины, тем более что он смог найти «восприимчивую аудиторию», сообщает автор публикации.

Напомним, два события, упоминаемые в статье в связи с опасениями по поводу влияния Китая на мировые процессы, — это опубликованный в феврале китайским МИД план по урегулированию ситуации на Украине из 12 пунктов и визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

В своей инициативе по Украине Китай осудил попытки расширения военных альянсов. При этом Пекин предлагает государствам не решать вопросы своей безопасности за счёт других стран.

В ходе визита в Москву китайский лидер провёл три встречи с президентом России Владимиром Путиным — неформальную, а также торжественные переговоры в узком и расширенном составе с участием делегаций. Был подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве. Также китайский лидер провёл переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.