Москва, 23 марта, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Развитию Севастополя не смогут помешать никакие усилия Киева и его западных покровителей. Об этом заявил 23 марта председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на круглом столе, приуроченном к девятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

В рамках круглого стола в доме Российского исторического общества проходила презентация трехтомного фундаментального труда «История Севастополя», который впервые осветил всю историю Крыма, от основания античного Херсонеса до наших дней.

«Этому прогрессу, наметившемуся в последние годы, не способны помешать никакие усилия киевского режима», — указал Нарышкин.

Директор СВР также подчеркнул, что Севастополь продолжает не только служить форпостом России на Чёрном море, но и активно помогает новым регионам страны.

По словам Сергея Нарышкина, решимость подавляющего большинства севастопольцев добиваться воссоединения с Россией во многом подпитывалась нашей общей исторической памятью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия знает, какие цели есть у США в Чёрном море. США активно используют в этом регионе все средства визуальной, космической и радиоразведки. Россия, со слов Нарышкина, старается выявить те объекты, территории, которые представляют для США наибольший интерес.