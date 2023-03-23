Донецк, 23 марта, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Подрыв высоковольтной линии эдектропередачи (ЛЭП) возле населённого пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) предотвратили сапёры Росгвардии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«Сапёры Росгвардии в ходе инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию опоры высоковольтной ЛЭП вблизи одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сапёры обследовали опасную находку, в ходе чего было установлено, что в подозрительных мешках находились два доверху наполненные тротиловыми шашками цинка из-под патронов.

Также указывается, что операция по разминированию ЛЭП продолжалась в течение нескольких часов и в ходе неё росгвардейцы аккуратно отсоединили взрывчатку от опоры и переместили её на несколько десятков метров. После этого взрывное устройство было уничтожено накладным зарядом с соблюдением всех мер безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта пресс-служба Следственного комитета сообщила, что два бывших сотрудника пограничной службы Украины были задержаны за попытку убийства помощника прокурора в ЛНР. Подозреваемые планировали взорвать автомобиль помощника прокурора Меловского района ЛНР с помощью самодельного взрывного устройства.