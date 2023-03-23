Япония отправит Украине новый пакет гуманитарной помощи
Токио, 23 марта 2023, 11:00 — REGNUM Правительство Японии рассмотрит предложение о предоставлении Украине нового пакета гуманитарной помощи в виде транспортных средств и строительной техники. Об этом в четверг, 23 марта, в ходе дебатов в парламенте заявил премьер-министр Фумио Кисида.
«Мы хотим рассмотреть возможность направления такого вида помощи, как транспортные средства и строительная техника», — отметил Кисида.
Японский премьер-министр отметил, что соответствующая техника будет использована Киевом для помощи в процессе разминирования территорий, разбора завалов и восстановления поврежденной инфраструктуры.
По итогам визита Фумио Кисиды в Киев 21 марта информационное агентство Kyodo сообщило о решении японского правительства выделить $500 миллионов в качестве помощи Украине. Уточнялось, что $470 миллионов из указанной суммы будет направлено на восстановление украинской энергетики.