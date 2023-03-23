Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал западные СМИ за распространение планов ВСУ

Донецк, , 10:51 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк осудил западные СМИ за распространение информации о военных планах Вооружённых сил Украины.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico», — приводит слова Подоляка издание Newsweek 23 марта.

Уточняется, что Подоляк указал в качестве примера публикацию издания Politico о планах Вооружённых сил Украины провести масштабное контрнаступление в мае этого года.

При этом сам советник главы офиса президента в интервью газете Le Stampa подтверждал информацию о том, что украинское контрнаступление может состояться в ближайшие несколько месяцев.

Ранее издание Politico утверждало, что Вооружённые силы Украины, с учётом предоставленных Соединёнными Штатами Америки пакетов военной помощи, планируют организовать свое контрнаступление к маю этого года. Американские специалисты уже начали соответствующее обучение украинских военных. При этом газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО заверяла, что основными направлениями контратаки станут Луганск и Запорожье.