Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что США являются бенефициаром подрыва «Северных потоков»

Москва, , 10:49 — REGNUM Конченым бенефициаром подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются США, за этот теракт, скорее всего, напрямую никто не ответит. Об этом 23 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как отметил зампред Совбеза, за этот террористический акт должен понести ответственность «причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или еще кто-то».

«Но это в теории. А на самом деле, конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую. Нам же понятно, в чьих это интересах. Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар — это Соединённые Штаты Америки», — сказал он.

При этом Медведев уточнил, что до этого США заявляли, что Россия «оборзела», поставляя свой природный газ по трубопроводам в Европу, из-за чего американский сжиженный природный газ (СПГ) был на этом рынке неконкурентоспособным.

«В результате произошло то, что произошло. Сначала они ввели санкции в отношении нашей нефти, газа, а потом еще и произошел этот взрыв. Понятно, что в этом случае никакой альтернативы для поставок не остаётся», — пояснил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журналист Сеймур Херш написал, что канцлер Германии Олаф Шольц с осени помогает США скрывать информацию о взрывах на газопроводах «Северный поток». Также он предположил, что американский президент Джо Байден сделал глупый шаг, решив атаковать «Северные потоки», и теперь пытается лгать о диверсиях, распространяя альтернативные версии случившегося с газопроводами.