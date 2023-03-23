* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

МФТИ отменил встречу с известным своей антироссийской позицией главредом «Новой газеты»* Муратовым

Москва, , 10:39 — REGNUM В Московском физико-техническом институте (МФТИ) решил отменить встречу с главным редактором «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрием Муратовым, получившим в 2021 году Нобелевскую премию. Об этом 23 марта ИА REGNUM сообщила помощница президента вуза Елена Устич.

Дмитрий Андреевич Муратов Michał Siergiejevicz

«Встреча отменена», — ответила она на просьбу прокомментировать подготовку мероприятия с участием Муратова.

Вскоре информация о переносе встречи появилась и на сайте вуза. В заявлении ректора Дмитрия Ливанова отмечается, что «МФТИ открыт к общению с яркими профессионалами в разных сферах, людьми с широкой аудиторией и высоким интеллектуальным уровнем».

Также он заверил, что встречи с таким людьми якобы подразумевались на условии деполитизации. При этом Ливанов счёл логичным приглашать Муратова, так как тот не внесён в число иноагентов, однако умолчал, что издание, главредом которого он является, как раз в этот список входит.

«Лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху», — заявил ректор.

Он отметил, что встреча именно «перенесена», и о дате новой будет сообщено дополнительно.

Накануне ИА REGNUM писало, что МФТИ решил провести открытую встречу с участием Муратова, который известен не просто критикой России или СВО, но и тем, что продал свою медаль лауреата Нобелевской премии мира, а вырученные 103,5 млн долларов направил Украине. Анонс мероприятия МФТИ вызвал широкий резонанс в обществе.