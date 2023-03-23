Генсек НАТО Столтенберг призвал страны Запада к оказанию длительной поддержки Украине

Брюссель, , 10:37 — REGNUM Странам Запада необходимо готовиться к тому, что конфликт на Украине затянется на длительное время, так как перспективы его урегулирования на данный момент не просматриваются. Такое мнение 22 марта высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Guardian.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Столтенберга, конфликт на Украине фактически можно считать «войной на истощение». Также он предположил, что Москва якобы не планирует его мирного разрешения.

Отмечается, что ввиду этого США, Великобритании, Франции, ФРГ и другим странам Запада стоит подготовиться к поддержке Украины оружием, боеприпасами и запчастями в течение длительного времени.

Кроме того, генсек НАТО уточнил, что он считает, что Пекину стоит сочетать свои усилия посреднического характера с пониманием позиции Киева и взаимодействием с украинским лидером Владимиром Зеленским.

При этом добавляется, что также Столтенберг пожаловался на то, что Китай не осудил спецоперацию Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия расходует в боевых действиях больше артиллерийских снарядов, чем страны Запада в настоящее время могут производить. Он добавил, что надеется, что все без исключения страны НАТО на ближайшем саммите альянса в Вильнюсе согласятся расходовать на военные нужды не менее двух процентов своего ВВП.