Москва, 23 марта, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В 13 российских медицинских вузах сообщили о том, что готовы со следующего года начать подготовку офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям, сообщили 23 марта в Минздраве РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Ведомство поясняет, что этот вопрос «сейчас прорабатывается совместно с Министерством обороны РФ».

Информация о готовности вузов у Минздрава появилась по итогам специального мониторинга. Проверялось, какие вузы готовы к открытию военных учебных центров.

В ВУЦ будут готовить офицеров запаса. При этом каждый вуз учитывает свою учебно-материальную базу и кадровое обеспечение.

По данным Минздрава, офицеров в таких центрах уже готовят в Сеченовском университете, Ростовском ГМУ, МГМСУ им. А. И. Евдокимова и в Тихоокеанском ГМУ.

Идёт обучение студентов по программам военной подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса. В первом случае обучение занимает шесть лет, во втором — четыре года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё до начала спецоперации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что почти в каждом вузе России планируется открыть центры военной подготовки.