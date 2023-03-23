Готовить офицеров по военно-учётным специальностям готовы 13 медвузов РФ
Минздрав: 13 медвузов могут начать готовить офицеров запаса по военно-учётным специальностям
Москва, 23 марта, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В 13 российских медицинских вузах сообщили о том, что готовы со следующего года начать подготовку офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям, сообщили 23 марта в Минздраве РФ.
Ведомство поясняет, что этот вопрос «сейчас прорабатывается совместно с Министерством обороны РФ».
Информация о готовности вузов у Минздрава появилась по итогам специального мониторинга. Проверялось, какие вузы готовы к открытию военных учебных центров.
В ВУЦ будут готовить офицеров запаса. При этом каждый вуз учитывает свою учебно-материальную базу и кадровое обеспечение.
По данным Минздрава, офицеров в таких центрах уже готовят в Сеченовском университете, Ростовском ГМУ, МГМСУ им. А. И. Евдокимова и в Тихоокеанском ГМУ.
Идёт обучение студентов по программам военной подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса. В первом случае обучение занимает шесть лет, во втором — четыре года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё до начала спецоперации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил, что почти в каждом вузе России планируется открыть центры военной подготовки.