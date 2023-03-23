Киев, 23 марта, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Предупредительные сигналы начали звучать в Киеве утром 23 марта. Затем они раздались в Киевской, Волынской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях.

К 10:09 по московскому времени воздушная тревога распространилась по всей территории Украины.

В Минобороны РФ пока не подтвердили факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. При этом со стороны украинских СМИ регулярно поступает множество ложных сообщений по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Затем режим воздушной тревоги объявили в захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ) частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской области.