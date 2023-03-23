Президент Чехии Павел усомнился в возможности увеличения поставок оружия Украине из запасов страны

Прага, , 10:20 — REGNUM В возможности наращивания поставок оружия Киеву из собственных запасов сомневаются чешские власти. Об этом 23 марта заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не только поставили из собственных запасов всё, что могли, но и закупили материалы за рубежом. Из собственных запасов мы вряд ли сможем ещё что-то поставить», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Прага увеличить поставки вооружений Украине.

Кроме того, Павел указал, что чешская сторона могла бы оказать Киеву помощь в вопросе противовоздушной обороны и поставках боеприпасов, однако у Чехии наблюдается дефицит рабочей силы, который он предложил решать с помощью привлечения жителей Украины.

При этом чешский президент отметил, что считает правильным решение ФРГ о поставках Киеву танков Leopard 2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Washington Post написало, что задержки с поставками Западом вооружения Украине сдерживают наступление ВСУ. В результате Россия «потенциально может получить преимущество» на поле боя.