Москва, , 10:17 — REGNUM Лига по ММА Eagle FC (EFC) Хабиба Нурмагомедова взяла перерыв в проведении и организации турниров. Об этом в четверг, 23 марта, в интервью ТАСС сообщил президент лиги Шамиль Завуров.

Хабиб Нурмагомедов © Максим Богодвид/РИА Новости

«У нас пауза… Хабиб [Нурмагомедов] решил отдохнуть от всего этого. Конечно, без Хабиба сложно что-то проводить и делать, он шел вперед, как локомотив», — сказал президент лиги.

Также Завуров предположил, что в будущем для организации турниров Eagle FC могут позвать российских бойцов Ислама Махачева и Усмана Нургмагомедова: «Попробуем так распределить, чтобы вся нагрузка не шла на Хабиба».

Организацию Eagle FC непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов приобрел в 2020 году перед завершением карьеры спортсмена.

Ранее издание The Flow сообщало, что владелец Eagle FC Хабиб Нурмагомедов предложил недавно начавшему свою профессиональную карьеру бойца блогеру Джейку Полу вступить в лигу. Однако позднее блогер отказался от предложения Нурмагомедова, сославшись на маленький гонорар.