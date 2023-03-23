Из-за санкций грузопоток российских авиакомпаний в 2022 году упал почти на 60%

Москва, , 10:14 — REGNUM Санкции Запада привели к падению грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. По оценке экспертов РБК, восстановление рынка прогнозируется лишь к 2030 году.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным Росавиации, в 2022 году грузоперевозки упали на 59,42%, до 599,05 тыс. т. При этом показатели пассажирских перевозок снизились на 14% и составили 95 млн человек.

Эксперты отмечают, что до санкций на международные перевозки приходилось две трети грузопотока перевозчиков из России. Однако из-за риска арестов самолетов за границей и закрытия международных рынков российские гиганты, такие как AirBridgeCargo, SkyGates и «Атран», прекратили полёты за рубеж.

По данным Росстата, общий объем перевозок грузов российскими транспортными компаниями в 2022 году снизился на 1,2%, до 7,95 млрд т.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росавиации заявили, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне будут обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции по коммерческим договоренностям. В ходе переговоров заместителя руководителя Росавиации Владимира Потешкина с главой турецкого ведомства гражданской авиации Кемалем Юксеком стороны договорились, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей.