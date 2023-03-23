В Киргизии по подозрению в коррупции задержан бывший вице-мэр Бишкека

Бишкек, , 10:07 — REGNUM По подозрению в причастности к коррупционным преступлениям бывший вице-мэр Бишкека Рысбек Сарпашев был задержан сотрудниками киргизских спецслужб. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Бишкек Jasmine Halki

«ГКНБ в рамках проводимой работы по сокращению коррупционных проявлений в отношении экс-директора муниципального предприятия «Тазалык» («Чистота») возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС. Задержанный, находясь на посту главы предприятия «Тазалык», параллельно занимал должность вице-мэра Бишкека.

Отмечается, что, по информации спецслужб Киргизии, в период с 2017 по 2018 год Сарпашев вступил в сговор с работниками названного предприятия и произвёл списание автозапчастей и горюче-смазочных материалов на нерабочую спецтехнику. При этом списанные запчасти и ГСМ были проданы, а денежные средства от их продажи присвоены в целях личного обогащения.

Также указывается, что была проведена экспертиза, выявившая ущерб на сумму более 5 млн сомов (около $59 тыс.). Задержанный бывший вице-мэра Бишкека был доставлен в следственный изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был освобождён из исправительной колонии. Его обвиняли в коррупции и незаконном обогащении.