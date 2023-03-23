Москва, 23 марта, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Объёмы поставок российской платины в Китайскую Народную Республику по итогам начала 2023 года увеличились в 279 раз. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на документ Главного таможенного управления КНР.

Илья Наймушин/РИА Новости Слитки платины

«Импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении, в денежном — в 265 раз (с 200 тысяч долларов до 53 миллионов долларов)», — сообщает агентство.

Отмечается, что также кратно увеличились объемы поставок металлов палладия (Pd 46) и родия (Rh 45). На данный момент Россия занимает 40% на мировом рынке палладия.

Ранее в пресс-службе Газпрома сообщали о рекордных показателях суточного экспорта газа в Китайскую Народную Республику по газопроводу «Сила Сибири». Отмечалось, что стороны продолжат углублять сотрудничество в данной сфере.