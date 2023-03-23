Плесецк, Архангельская область, 23 марта, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Союз-2.1а» запущена с космодрома Плесецк в Архангельской области российскими ВКС, сообщает 23 марта пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

По данным оборонного ведомства, ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» запущена с космическим аппаратом в 9:40 мск «в интересах Минобороны России».

Напомним, «Союз-2.1а» предназначен для запусков космических аппаратов, включая корабли и спутники военного назначения. Характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах.

Повышение массы полезных грузов и точности стало возможным благодаря усовершенствованию системы управления при модернизации «Союза-У» и двигательных установок первой и второй ступеней.