Мелитополь, 23 марта, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Сотрудник полиции, который пострадал в результате взрыва в Мелитополе, находится в стабильном состоянии. Об этом 23 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Состояние полицейского, пострадавшего сегодня утром в Мелитополе в результате теракта, стабильное», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов уточнил, что правоохранитель с минно-взрывной травмой ноги был доставлен в медучреждение, где ему оказывается вся необходимая врачебная помощь. При этом он отметил, что нас месте происшествия работают полицейские и экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате взрыва в Мелитополе получил ранения сотрудник полиции. Позднее Рогов назвал произошедшее в городе терактом.