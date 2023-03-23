Захарова назвала «анекдотом» идею минфина США поднять потолок госдолга

Москва, , 09:50 — REGNUM Инициатива американского минфина поднять потолок госдолга — это попытка увеличить себе кредит, оставшись «в лидерах», сообщила 23 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя предложение американского министра финансов Джанет Йеллен срочно поднять потолок госдолга США, Захарова заявила: «Банкроты хотят напечатать ещё денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в «лидерах». Анекдот».

Российский дипломат также предложила на следующем экономическом саммите в Давосе (по её выражению — на форуме «в давосской деревне») одну из секций назвать «Потолки — новое дно американской экономики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 марта Йеллен заявила на слушаниях в Конгрессе, что если американские законодатели не увеличат потолок госдолга, страну ждёт катастрофа — экономическая и финансовая.

Чиновник предупредила о возможном дефолте в США, указав на такие последствия этого события, как утрата доверия со стороны международных партнёров Вашингтона и к самому доллару как резервной валюте.