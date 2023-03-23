Тегеран, 23 марта, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Россия и Китай на данный момент стали главными экономическими партнёрами Ирана, Тегеран намерен расширять свои отношения с ними. Об этом 23 марта рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в интервью газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Как отметил Хандузи, Тегеран ведёт с Москвой сотрудничество во многих областях, и в первую очередь — в экономической.

«Китай и Россия — два наших главных экономических партнёра. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Эхсан Хандузи рассказал, что в текущем финансовом году Россия вложила в Иран $2,76 млрд, став его наиболее крупным инвестором. По его словам, Тегеран считает свои отношения с российской стороной стратегическими.