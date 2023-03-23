В Иране назвали Россию самым крупным инвестором в текущем финансовом году

Тегеран, , 09:30 — REGNUM В текущем финансовом году Россия вложила в Иран $2,76 млрд, став его наиболее крупным инвестором. Об этом 23 марта рассказал иранский министр экономики и финансов Эхсан Хандузи в интервью газете Financial Times.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Хандузи, Тегеран считает свои отношения с российской стороной стратегическими и ведёт сотрудничество во многих областях, в первую очередь в сфере экономики.

«Китай и Россия — два наших главных экономических партнёра. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — сказал он.

Также уточняется, что, по данным иранского министерства экономики и финансов, в нынешнем финансовом году объем прямых зарубежных инвестиций в Иран составил $4,2 млрд, и две трети из этой суммы приходятся на долю России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Эхсан Хандузи заявил, что Иран в этом году рассчитывает на «огромные объёмы» своповых поставок российских нефти и газа. Он добавил, что в Тегеране рады начавшемуся сотрудничеству России и Ирана в этой сфере.