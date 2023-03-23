Вашингтон, 23 марта, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Американскому руководству следует убедить Киев продать России её новые регионы, пишет The Atlantic.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Такой вариант «урегулирования» предлагает Марио Лойола, экс-советник по оборонной политике при Пентагоне и Сенате США. По его словам, Вашингтону пора убедить Киев «продать россиянам территорию» за большие деньги и выплату «репарации».

Он добавил, что подобным образом заканчивались «многие войны». Лойола выразил также убеждение, что в случае, если к нему прислушаются и реализуют его сценарий, Украина окажется политически более стабильной, и у неё будет больше шансов стать членом НАТО и ЕС.

Напомним, на Западе продолжается обсуждение идеи экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности включить США в «группу посредников» по урегулированию ситуации на Украине. На этом фоне в Госдепе заявили, что решить вопрос конфликта на Украине может только Россия.

Заявления натовских стран об «урегулировании» не помешали британскому минобороны объявить, что украинская армия получит снаряды с обеднённым ураном — якобы для «самообороны». В Москве по этому поводу констатируют, что Запад, в том числе США, фактически являются участником конфликта.