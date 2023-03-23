Артемовск, , 09:18 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил Украины в районе города Артёмовска Донецкой Народной Республики начали применять мобильные станции РЭБ для борьбы с российскими беспилотниками, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе населенных пунктов Артёмовск и Часов Яр выявлена работа мобильных полукустарных станций радиоэлектронной борьбы. Комплексы установлены на базе легковых автомобилей и имеют небольшой радиус действия», — сообщил Марочко.

Военный эксперт отметил, что в арсенале ВСУ также имеются противодронные ружья, которые используются параллельно с упомянутыми мобильными станциями РЭБ для более эффективной работы.

Ранее Андрей Марочко также в своем Telegram-канале отмечал, что украинские военные на купянском направлении начали минировать местность в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области. Также ВСУ возводят укрепления и оборонительные сооружения вдоль реки Оскол.